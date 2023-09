Repubblica – Sporting Braga-Napoli, risposta positiva dei tifosi: già 800 biglietti acquistati dai napoletani.

La sfida di Braga si avvicina, i tifosi azzurri non faranno sentire la loro mancanza alla squadra durante Sporting Braga–Napoli. Il settore ospiti del Municipal di Braga avrà un bel colpo d’occhio. Nella giornata di ieri è cominciata la vendita dei tagliandi (da 50 euro) e la risposta dei partenopei è stata positiva: su circa 1500 biglietti in vendita, ne sono già stati acquistati 800 e il numero è sicuramente destinato ad aumentare nelle prossime ore. La prossima settimana si avranno maggiori notizie, invece, per quanto riguarda la sfida contro il Real Madrid.

Fonte foto: Flickr.com

