Venerato: “Gattuso firmerà dopo il Bologna. Non mi risulta uno scambio di calciatori con l’Inter”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal

Queste le parole del giornalista: “Dopo Bologna si entrerà nel vivo del rinnovo contrattuale di Gattuso. Tra il Napoli e il tecnico c’è già una stretta di mano, ora toccherà agli avvocati sistemare i soli aspetti burocratici. Gattuso firmerà per i prossimi due anni con aumento dell’ingaggio.

Su Milik posso dire che ha rifiutato la proposta di rinnovo per un anno facendo un ennesimo sgarbo a De Laurentiis. Gli agenti del polacco mi hanno fatto sapere che il presidente chiede ancora 20 milioni per vendere il calciatore nonostante sia stato già fatto ammortamento del costo del cartellino.

L’Inter è interessata a Milik, ma al momento non può prenderlo per motivi economici. Non mi risulta che il Napoli stia puntando allo scambio con uno tra Nainggolan ed Eriksen, i due calciatori non rientrano nei parametri tecnici ed economici del club di De Laurentiis”.

