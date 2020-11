Josè Callejon positivo al Covid-19. L’annuncio della Fiorentina

Josè Callejon positivo al Covid-19

Notizie Calcio – José Callejon è positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è il club viola dopo tutti gli esami di rito.

Callejon positivo al Covid-19

Ecco quanto si legge dal sito ufficiale:

ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari.

