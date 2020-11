Bologna-Napoli, sette gli indisponibili per Mihajlovic. La situazione

Bologna-Napoli, sette gli indisponibili per Mihajlovic

Ultime calcio Napoli – Bologna-Napoli, sono sette gli indisponibili per il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic. Come racconta il Corriere dello Sport, i giocatori indisponibili per infortunio saranno ancora sette anche contro il Napoli:

“Per Medel se ne riparlerà dopo la sosta, mentre per i ritorni di Dijks, Mbaye, Poli, Sansone, Skov Olsen e Santander ci sarà da attendere di più. Il serbo ieri ha apportato qualche variazione: a sinistra in difesa è stato schierato Denswil e non Hickey. Mentre a centrocampo, al fianco di Schouten, c’era Dominguez. Questo non vuol dire che contro gli azzurri di Gattuso sia Svanberg che il giovane terzino scozzese partiranno dalla panchina. Davanti a sé Sinisa ha ancora due allenamenti”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Josè Callejon positivo al Covid-19. L’annuncio della Fiorentina

Caos tamponi per la Lazio: Lotito non aveva comunicato all’ASL i positivi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’ex marito di Adriana Volpe svela i motivi della separazione: “Mia figlia piange ogni volta”