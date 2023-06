TMW – Brozovic frena, non ha ancora detto sì all’Al Nassr: il motivo è familiare.

Il portale online ha fatto sapere che per il sì di Marcelo Brozovic all’Al Nassr ci vorrà ancora del tempo, o forse non arriverà mai: “Sembrava fatta per il passaggio di Marcelo Brozovic all’Al Nassr e invece si registra una piccola frenata nell’operazione che potrebbe portare il regista dell’Inter in Arabia Saudita: dopo il grande ottimismo di ieri sera, scaturito dal positivo incontro avvenuto nella sede nerazzurra, il calciatore avrebbe espresso qualche dubbio sulla destinazione. In particolare, stando a quanto raccolto, la moglie del calciatore non vuole andare in Arabia. Da qui le perplessità e la mancata firma per ora. Sullo sfondo c’è il Barcellona, meta chiaramente molto più gradita dall’ex Dinamo Zagabria e soprattutto dalla sua famiglia”.

