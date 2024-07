la Repubblica – Buongiorno, Motta ha provato a convincerlo ma non è servito

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena su Alessandro Buongiorno. Il Napoli si è mosso per primo e Antonio Conte, è stato decisivo per convincere definitivamente il giocatore ad accettare l’offerta. Si è creato già un certo feeling tra i due, tanto che anche il blitz di altre squadre, non ha fatto cambiare idea al giocatore. L’Inter si è interessata tardi, ma avrebbe affondato il colpo solo con l’ipotetica uscita di De Vrij, mentre la Juve si è spinta oltre, fino a pareggiare l’offerta di Manna e De Laurentiis.

Per cercare di convincere il giocatore, si è inserito anche Thiago Motta, che da sempre apprezza il talento, ormai ex granata. Tuttavia, è stato proprio il forte attaccamento al Torino, che ha portato il giocatore a rifiutare più volte questa possibilità. Nella notte tra il 4 e il 5 luglio, Manna ha accelerato per trovare una soluzione che potesse accontentare tutti, con più telefonate a Riso, che intanto rifletteva anche sull’offerta nerazzurra. La situazione legata alla clausola, però, è stata risolta portando il giocatore alla decisione finale.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il PSG voleva Kvaratskhelia ma il Napoli non ha ceduto

UFFICIALE – Enel è il nuovo Global Energy Partner del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi