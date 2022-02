Cagliari-Napoli: i quotidiani bocciano Luciano Spalletti

I principali quotidiani sportivi bocciano il tecnico del Napoli

Il Napoli non approfitta dei passi falsi di Inter e Milan, non andando oltre il pareggio contro il Cagliari. I quotidiani non risparmiano Luciano Spalletti, al quale sono state assegnate solo insufficienze.

Questi i voti:

Gazzetta dello Sport, voto 5.5: “Cambia sistema, prova a svegliare i suoi e con i cambi qualcosa rimedia tornando al 4-2-3-1, ma prestazione bruttina assai“.

Corriere dello Sport, voto 5.5: “Fa la rivoluzione, la controrivoluzione, ne ha cinque fuori, due li fa riposare, uno lo perde subito, ma questo è il Napoli più brutto, che quasi non gli appartiene“.

