Cagliari-Napoli, Mazzarri: “C’era un rigore per noi, non siamo per niente tutelati”

Cagliari-Napoli, le parole di Mazzarri

Al termine della sfida tra Caglia e Napoli terminata con il punteggio di 1-1, il tecnico dei padroni di casa Walter Mazzarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato:

“Abbiamo fatto una grande gara, ma l’avevamo fatta anche con la Fiorentina. Se si vanno a vedere i 94′ abbiamo avuto 10′ di flessione il primo tempo, ci siamo un po’ abbassati, poi abbiamo fatto tutti noi, sono state create 5-6 palle gol clamorose. Ci sono episodi che andrebbero rivisti. Quando si sbagliano così tanti gol davanti al portiere non posso manco rimproverare i miei calciatori, se quelle azioni capitano 100 volte in 99 si fa gol. Meriteremmo 4-5 punti in più per come si sono svolte le gare. E’ un’annata che va male da questo punto di vista, ma noi stiamo mettendo sotto calciatori forti. Mario Rui è un ragazzo esperto, ha visto che la palla lo scavalcava, si è lanciato tipo basket e l’arbitro è stato ingannato da quel momento. Altare si è spostato, non l’ha toccata e per me Mario Rui fa un rigore clamoroso. L’arbitro ha fatto una grande partita, vista dalla sua prospettiva forse ci sta rimanere ingannato. Ma il VAR lo vede che Altare si sposta. Io le ho viste tutte le partite e spesso si mette la gamba in area, un calciatore cade e il VAR chiama. Se l’arbitro non l’ha visto un fallo, che non c’era, cioè la spinta di Altare su Mario Rui, il VAR chiama l’arbitro e dà il rigore. Magari si sbagliava, ma volevo averlo questo rigore. Peccato che non c’è Marelli. Io vado a logica. In questo caso l’arbitro vede un fallo che non c’è, il VAR deve chiamarlo al monitor e dirgli che il fallo forse non c’è, che Altare non ha fatto nulla. Secondo me si fa così, non si può tenere sempre una linea diversa. Mi sarebbe piaciuto tirare questo rigore, che magari avremmo sbagliato come con la Fiorentina. Altare si sposta per non fare fallo, Mario Rui ha avuto l’esperienza e si butta. Abbiamo sbagliato gol più facili di un rigore comunque in partita”.

