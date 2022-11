Spalletti nel mirino della Juventus, la reazione del Napoli

Secondo il quotidiano Repubblica la Juventus avrebbe messo gli occhi sul tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

La Juventus sarebbe interessata a Luciano Spalletti. La notizia è stata ripresa dal quotidiano Repubblica, che si è concentrato in particolar modo sulla reazione del Napoli, soprattutto su quella del presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco quanto riportato in merito:

“Il Napoli vuole andare avanti con Spalletti fino al 30 giugno 2024 e non preoccupano i rumors sulla possibile corte nei suoi confronti della Juve. De Laurentiis ha dimostrato in passato di sapersi tenere stretti i collaboratori di cui si fida, scegliendo come prima opzione la continuità.”

