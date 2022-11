Italia, Donnarumma. “Dura vedere le altre squadre al Mondiale”

Il portiere della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma è intervenuto al termine della sfida tra Italia ed Austria.

Ieri è andata in scena la sfida amichevole tra Italia ed Austria, al termine della quale Gianluigi Donnarumma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni RAI. La sfida è stata vinta dai padroni di casa per 2-0, l’Italia è inoltre fuori dal Mondiale in Qatar, iniziato anch’esso nella giornata di ieri.

Ecco di seguito le parole dell’estremo difensore:

“È dura essere qui mentre le altre squadre sono al Mondiale. Non dobbiamo però piangerci addosso, ma rimboccarci le maniche e ripartire a marzo con tutta la voglia di fare.”

Fonte foto: Instagram @donnarumma

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: rinnovo anche per Rrahmani, contratto fino al 2027

Albarella, preparatore atletico: “La sosta farà bene al Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Un uomo e una donna trovati uccisi in casa a coltellate