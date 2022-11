VIDEO – Kvaratskhelia torna nella città natale: fantastica reazione dei suoi piccoli tifosi

Kvaratskhelia torna nella città natale, fantastica la reazione dei suoi piccoli tifosi

Khvicha Kvaratskhelia è tornato nella sua città natale in Georgia per godere del periodo di ferie concesso dalla SSC Napoli, prima di riprendere la preparazione per la seconda parte di campionato. Il georgiano nella sua città natale è stato circondato da tanti piccoli tifosi che lo hanno fermato per foto e autografi. Bellissima la reazione emozionata dei piccoli.

Il video:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

FOTO – Napoli, apparso striscione Curva A: dura frase sul Mondiale di Qatar

UEFA EURO 2032, si candida l’Italia: undici città coinvolte, c’è Napoli. Ecco quando l’assegnazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici