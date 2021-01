I sardi cedono il giovane portiere in Serie D

Il Cagliari cede un portiere in forza alla Primavera fino a poco tempo fa. Infatti, è ufficiale il passaggio in prestito di Mirko Atzeni, portiere del 2002, dal Cagliari alla società di Serie D dell’Atletico Terme Fiuggi. Stando a quanto riferisce il sito ufficiale della Lega Serie A nella sezione dedicata al campionati di Primavera, Il giovane estremo difensore non conta presenze nella stagione in corso e nemmeno in quella passata.