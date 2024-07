Corriere dello Sport – Cajuste in uscita, ma non è convinto dal progetto del Galatasaray

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su due uscite importanti, quelle di Jens Cajuste e Gianluca Gaetano: “Tutto gira intorno a Jens Cajuste e Gianluca Gaetano. Il mercato del centrocampo del Napoli, imperniato sui nomi dello scozzese del Brighton, Billy Gilmour, e di Marco Brescianini del Frosinone è indissolubilmente legato alle cessioni.

È una filastrocca, un leit motiv che però orienta il filone. E se Gaetano è al centro di una trattativa ben avviata con il Cagliari, Cajuste comincia a valutare le prime proposte e soprattutto a fornire le prime risposte: lo ha chiesto il Galatasaray, ma lui non è per nulla convinto di trasferirsi in Turchia. E così, beh, il suo agente è al lavoro insieme con il direttore sportivo Manna: si valuta qualche opportunità in Premier, i prossimi giorni saranno di certo più indicativi”.

