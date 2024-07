Corriere dello Sport – Psg-Osimhen, dopo il rifiuto dei 90mln non ci sono stati più contatti

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla questione inerente a Victor Osimhen. Il giocatore sembrava essere vicinissimo al Paris Saint-Germain, ma dopo il rifiuto della proposta da 90 milioni, da parte del Napoli, i rapporti si sono interrotti.

“Il Psg, dopo aver incassato l’ultimo rifiuto di De Laurentiis per Osi al cospetto di una proposta da 90 milioni di euro (per interposta persona), s’è messo in freezer e non ha più dato cenni sin dalla fine del ritiro a Dimaro.

Strategia o tensione, beh, conta poco, fatto sta che è in silenzio da qualche giorno nonostante l’interesse. Per completezza, non ha ancora ceduto uno tra Kolo Muani e Gonçalo Ramos e prima di investire ritiene di dover incassare e creare lo spazio necessario in rosa: attendere, prego”.

