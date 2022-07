Calaiò: “Di Lorenzo ottimo capitano ma al Napoli manca un vero leader”

Emanuele Calaiò ha parlato del Napoli nel corso della trasmissione Radio Gol.

L’ex giocatore del Napoli Emanuele Calaiò è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Gol ed ha parlato del Napoli. L’ex attaccante ha dichiarato che Giovanni Di Lorenzo è un ottimo capitano per la squadra, ma nonostante ciò manca un vero leader.

“Attualmente nella rosa del Napoli fatico a trovare calciatori in grado di parlare con carattere anche con il direttore sportivo del club Cristiano Giuntoli, con Luciano Spalletti ed il presidente Aurelio De Laurentiis. In questa squadra può il capitano può essere sicuramente il terzino Giovanni Di Lorenzo perché è italiano, è da molti anni nello spogliatoio e può parlare con l’arbitro in maniera corretta e tranquilla. Oggi però non ci sono leader con il carattere forte di quelli che servono per tenere la squadra unita.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Verona, Simeone ha avuto contatti solo con il Napoli

Monza-Petagna: stabilite le cifre, manca solo la formula

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici