Calcio giovanile, l’Udinese prende 7 talenti dalla Paganese

CLAMOROSA OPERAZIONE DI MERCATO! 7 GIOVANI DELLA PAGANESE VERSO L’UDINESE

Manca ancora l’ufficialità da parte delle due società, ma secondo quanto raccolto dalla Redazione di “TuttoCalcioGiovanile.it“. si sta per concludere una clamorosa operazione di mercato tra Udinese e Paganese!

Dopo alcuni anni di militanza, stanno per lasciare, infatti, il settore giovanile azzurrostellato ben 7 giovani calciatori:

L’attaccante Francesco Caiazzo 2004 nell’ultima stagione con la Primavera, il giovane Simone Accetta 2005, ruolo difensore centrale già in orbita Pisa nella scorsa stagione e con l’Under 17 della Paganese fino a qualche mese fa come Alessandro Campanile, classe 2005 attaccante in forza da 4 stagioni alla Paganese e in campo sempre sotto età sin dall’Under 15 (Vice-Campione D’Italia nel 2019). Per Campanile tante presenze e gol anche in Primavera nella stagione scorsa.

Alessio Porzio, classe 2005, ruolo attaccante (Under 17), Giovanni Alfano classe 2006 terzino destro ex Turris e Federico D’Emilio, ruolo attaccante centrale, 2006, all’occorrenza anche esterno offensivo ex “Montefusco Soccer” entrambi reduci dal campionato Under 16 Serie C, ed infine, il portiere Emanuele Iardino classe 2007 già nel giro della Nazionale Lega Pro U15 e reduce dal Camp. Under 15.

In caso di operazione conclusa, Caiazzo giocherà nella Primavera 1 dell’Udinese assieme ad Accetta e Campanile (i tre giovani saranno i primi a partire), D’Emilio e Alfano in Under 17 bianconera, infine Iardino in Under 16.