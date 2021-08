Calciomercato: accelerata Napoli per Emerson Palmieri, emissario di Giuntoli a Londra

Il Napoli spinge per portare il terzino campione d’Europa in azzurro

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di Emerson Palmieri. Il quotidiano fa sapere che in questi giorni, a Londra c’è un emissario di Giuntoli in costante contatto con il Chelsea. I due club stanno provando a trovare una soluzione che vada bene a entrambi, ma l’intesa è ancora lontana vista la richiesta dei Blues che resta intorno ai 20 milioni di euro. Il ds punta sul fatto che l’esterno mancino è a scadenza di contratto e che il Chelsea non vorrebbe perderlo a costo zero.

