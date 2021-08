Napoli: il recupero di Ghoulam procede bene, sarà presente a Castel Di Sangro

Il ritorno in campo del terzino potrebbe essere più vicino di quanto si pensi

Il Napoli può sorridere. Faouzi Ghoulam ha effettuato una nuova visita a Villa Stuart e come da programma sta seguendo l’iter riabilitativo. I risultati sono più che confortanti; stando a quanto riferito da Napoli Magazine il terzino parteciperà al ritiro di Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto. Proseguirà con il lavoro personalizzato e dovrebbe tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali del prossimo 5 settembre.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Emerson Palmieri e Zakaria in pole. Tutino e Ounas verso l’addio

Ziliani: “UEFA pronta a sanzionare Real, Barcellona e Juventus”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini:Regione Fvg, 70% over 11 ha prenotato immunizzazione