Calciomercato: anche la Lazio su Matteo Politano, il Napoli fa muro

Gli azzurri non hanno alcuna intenzione di privarsi dell’esterno d’attacco

Repubblica nella sua edizione odierna parla di Matteo Politano. Sul calciatore, oltre all’interesse di Rino Gattuso che vorrebbe portarlo alla Fiorentina, ci sarebbe anche la Lazio che ha da poco ufficializzato Maurizio Sarri come guida tecnica. Stando a quanto si legge, il Napoli difficilmente comincerà una trattativa per il suo esterno offensivo. Politano, dopo la scorsa stagione in cui ha segnato ben 12 gol, resta al centro del progetto e senza una maxi-offerta non sarà ceduto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Junior Firpo verso il Milan, in passato era stato accostato anche al Napoli

Venerato: “Basic interesse forte, prima di acquistare il Napoli vuole vendere”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Willy: domani al via processo al branco di Colleferro