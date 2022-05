Calciomercato: Barak-Napoli, contatti avviati tra le parti

Nicolò Schira, esperto di mercato, riporta le ultime sul futuro di Antonin Barak. Tramite il suo profilo Twitter ha confermato che tra il giocatore e il Napoli sarebbero avviati già i contatti.

Questo il suo tweet:

Talks in progress for Antonin #Barak to #Napoli from #Verona. #transfers https://t.co/3a6G4B3vo9

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 25, 2022