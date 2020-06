Calciomercato, dalla Francia sicuri. Il Napoli ha preso Gabriel del Lione

Gabriel verso il Napoli

Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato, il Napoli ed il Lille avrebbero chiuso la trattativa per Gabriel Magalhanes. L’accordo sarebbe arrivato sulla base die 20 milioni di euro, mentre al giocatore andrebbero circa 2 milioni a stagione per 5 anni. L’intesa tra i club c’è, il Lille non ha fretta di chiudere nonostante l’accordo. Il club francese spera nell’inserimento dell’ultimo minuto di altri club, nel tentativo di incassare una cifra più alta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, per Thiago Silva c’è anche la Fiorentina. Primi sondaggi

Inter-Sampdoria, ecco come seguirla in tv e Streaming

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Roma violenta – Vincenzo Paparelli, la morte nel derby negli anni di piombo