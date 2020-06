Inter-Sampdoria, ecco come seguirla in tv e Streaming

Inter, come seguire al sfida con la Samp

Inter-Sampdoria si giocherà la sera di domenica 21 giugno 2020 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d’inizio della gara, è previsto per le ore 21.45. Sky trasmetterà in diretta televisiva la sfida sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky, potranno seguirla sia su dispositivi mobili mediante Sky Go. C’è inoltre l’opzioneNow tv che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

