Calciomercato – Giuntoli accelera per Mandava: arrivo in estate

Corriere dello Sport – Napoli, occhi puntati su Reinildo Mandava: è l’ossessione di Giuntoli. Accelerata per chiudere subito.

Il Napoli è alla continua ricerca di un terzino sinistro, l’obiettivo principale, però, da tempo è Reinildo Mandava. Le parole del quotidiano: “Reinildo Mandava, a lungo la prima scelta, una specie di ossessione che sta lì, non viene liberato da Lilla, non subito, e dunque il Napoli può solo rassegnarsi ad aspettarlo, a meno che – intanto – non succeda altro. Però dal taccuino di Giuntoli, Mandava non verrà cancellato, fino a prova contraria, e semmai fosse possibile accelerare l’operazione, il Napoli offrirebbe la propria disponibilità: giocare d’anticipo aiuta a sottrarsi alle aste, che sono fastidiose”.

