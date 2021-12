Calciomercato, Giuntoli vuole anticipare l’arrivo di Mazraoui e Mandava

Calciomercato, Giuntoli pronto ad anticipare i tempi

Dopo la striscia di infortuni, il ds Cristiano Giuntoli potrebbe correre ai ripari già nel mercato di gennaio. Il dirigente azzurro, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe anticipare l’arrivo di Mandava e Mazraoui, entrambi in scadenza di contratto con i rispettivi club. Il primo è ancora sotto cotratto con il Lille, ma l’accordo per il rinnovo tra le parti non c’è mai stato e potrebbe essere un valido rinforzo nella zona sinistra di difesa. Mazraoui è in uscita dall’Ajax, con il Napoli che sembra il club favorito nella corsa al terzino destro nonostante l’interesse di Roma e Juventus. Probabile che ci possa essere un accordo economico con i club, magari pagando una buonuscita e anticipare i tempi a gennaio del loro arrivo in azzurro.

