Calciomercato – Il Napoli cerca di inserirsi tra Juve e Inter per Tahith Chong

Calciomercato, il Napoli cerca di insrirsi tra Juve e Inter per Tahith Chong del Manchester United

Tuttosport di oggi parla della sfida di mercato tra Juve e Inter nella quale il Napoli cerca di inserirsi per il giovane obiettivo Tahith Chong del Manchester United. In tutto questo, i Red Devils vorrebbero darlo allo Sporting nell’ambito della trattativa per portare Bruno Fernandes in Inghilterra ma il giocatore preferisce la destinazione italiana.

