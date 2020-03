Calciomercato – Il Napoli del futuro, piacciono Chalanoglu e Diogo Jota

Calciomercato, Napoli a caccia di talenti: Chalanoglu e Diogo Jota nel mirino

Calciomercato – Il Napoli sta gettando le basi per la programmazione futura, si valutano i profili giusti per puntellare la squadra. L’idea di De Laurentiis e Giuntoli è di lavorare sul mercato già da ora, Gattuso vorrebbe la squadra pronta prima del ritiro estivo. Secondo quanto scritto dal portale gonfialarete.com, i nomi sarebbero quelli di Hakan Chalanoglu e Diogo Jota.

Il numero 10 del Milan potrebbe essere in uscita, un profilo che piace molto all’allenatore del Napoli. La tecnica del centrocampista turco potrebbe aggiungere altra qualità al gioco del Napoli che predilige il possesso palla a terra. Chalanoglu, fedelissimo di Gattuso dai tempi del Milan, è la nuova idea per puntellare il centrocampo.

L’altro nome sul taccuino dello scouting del Napoli è Diogo Jota, di proprietà del Wolverhampton. L’attaccante portoghese si è messo in luce in Europa League e piace molto alla dirigenza del Napoli. I buoni rapporti instaurati con Jorge Mendes, procuratore del giocatore e anche di Gattuso, potrebbero essere un fattore fondamentale per la conclusione dell’affare.

