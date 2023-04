Calciomercato, il Napoli non riscatterà Ndombele

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha riportato una notizia relativa al centrocampista del Napoli Tanguy Ndombele. Secondo quanto si legge sul suo account ufficiale Twitter, il club azzurro avrebbe deciso di non riscattarlo dal Tottenham.

Ecco in seguito le sue parole:

“Il Napoli non attiverà l’opzione di acquisto (30 milioni di euro) per firmare Tanguy Ndombele dal Tottenham con un accordo permanente.”

#Napoli will not trigger the option to buy (€30M) to sign Tanguy #Ndombele from #Tottenham on a permanent deal. #transfers #THFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 27, 2023