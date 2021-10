Calciomercato, il Napoli pensa a Bernardeschi. Può arrivare a parametro zero

Calciomercato, idea Bernardeschi per il Napoli

Secondo a quanto riportato dai colleghi spagnoli di fichajes.net, il Napoli avrebbe messo nel mirino Federico Bernardeschi. L’esterno della Juventus ha il contratto in scadenza a giugno 2022, quindi da gennaio sarà libero di accordarsi con altri club. Al momento non gli è stato offerto nessun rinnovo, nonostante Allegri lo tenga in considerazione. Il Napoli ha pensato sembrerebbe aver sondato il terreno con il suo agente, spinti anche dal parere favorevole di Spalletti. Il tecnico azzurro ne apprezza la duttilità, visto che Bernardeschi può essere schierato in più ruoli del reparto offensivo. Possibile che nei prossimi mesi possano esserci nuovi contatti.

