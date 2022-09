Calciomercato – Il Napoli si defila per Solbakken: va alla Roma

Ola Solbakken sarà un nuovo calciatore della Roma: il Napoli si allontana

Corteggiato per molto tempo dal Napoli, Ola Solbakken potrebbe alla fine firmare con la squadra giallorossa. La Roma pensa ancora al mercato e, dunque, cerca un rinforzo in attacco a prezzo di saldo. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato delle news in merito alla trattativa:

“Per gennaio il club ha già virtualmente in pugno l’attaccante Ola Solbakken, che a dicembre sarà anche lui svincolato. Il Napoli si allontana”

