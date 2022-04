Calciomercato: il Real spinge per Fabian, offerti al Napoli due giocatori

I Blancos fanno sul serio per il centrocampista del Napoli

Calciomercato.com riporta le ultime su Fabian Ruiz. Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023 e lo scenario di una cessione estiva è probabile come non mai, considerando che non ci sono stati passi avanti nel discorso rinnovo con il club azzurro, intenzionato ad evitare un caso Insigne 2.0 andando a perdere il giocatore a parametro 0. Il Real Madrid dal canto suo prepara l’offensiva e vorrebbe inserire nell’operazione una contropartita tecnica a scelta tra Luka Jovic e Dani Ceballos per abbassare le pretese dei partenopei.

