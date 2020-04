Calciomercato – La Juve si muove per Milik, è l’attaccante giusto per Sarri

Calciomercato – “Juve su Milik! Il Polacco è la vera alternativa a Icardi” è questa l’apertura di oggi di Tuttosport

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus è sulle tracce di Arek Milik. Sarri conosce benissimo l’attaccante classe ’94, che ha esperienza in serie A ed in Europa, e soprattutto non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Per questo i dirigenti bianconeri hanno iniziato a sondare l’opportunità. La Juve vorrebbe affiancare una punta Under 30, abile di testa e nelle sponde, a Cristiano Ronaldo, ma comunque capace di incidere anche dalla panchina alternandosi con Dybala e più facile da raggiungere rispetto ad Icardi e Gabriel Jesus. Quello per il polacco però è più di un sondaggio, anche se l’emergenza sanitaria non permette di incontrarsi.

