Covid 19, in USA situazione drammatica. Ma Trump annuncia:”Picco superato”

Il Presidente pronto a far ripartire il Paese

Negli Sati Uniti negli ultimi giorni la situazione in merito ai contagi da coronavirus è sempre più difficile. Il Presidente Trump va controcorrente, e si dice pronto a far ripartire il Paese e la sua economia attraverso tre fasi dichiarando ormai superato il picco di contagi: “Faremo un’apertura in tre fasi per far ripartire l’economia, lasciando libertà ai governatori e agli stati, visto che alcuni sono nei guai e altri no. Abbiamo superato il picco e stiamo ricominciando a vivere, dando nuovo impulso alla nostra economia in modo sicuro, strutturato e responsabile”. Secondo quanto riportato da Sky Tg24 si dovrebbe procede i nquesto modo:

Prima fase: distanziamento di almeno 2 metri, telelavoro, niente viaggi, scuole chiuse e no gruppi di persone composti da più di 10 elementi.

Seconda fase: i gruppi potranno crescere fino a 50 persone, si potrà viaggiare, il telelavoro sarà consigliato ma non obbligatorio. Riapriranno scuole, ristoranti, bar, teatri e stadi, il tutto con distanza di sicurezza.

Terza fase: nuova normalità, resterà consigliato ridurre al minimo la presenza in luoghi affollati.

