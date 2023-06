Calciomercato, l’Inter avrebbe chiesto il prestito di Koulibaly

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb l’Inter sarebbe interessata all’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

L’Inter avrebbe chiesto il prestito di Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli ed attuale giocatore del Chelsea.

Ecco cosa scrive in merito Tuttomercatoweb:

“Dopo aver sistemato il rinnovo di De Vrij fino al 2025 e stabilito il riscatto di Acerbi, Marotta e Ausilio stanno lavorando per rafforzare ulteriormente la squadra in vista della prossima stagione. Nel reparto difensivo l’Inter inserirà un nuovo profilo: Yann Bisseck, classe 2000 in forza all’Aarhus. Per lui verrà pagata la clausola rescissoria di 7 milioni di euro. Il club nerazzurro però non può certo fermarsi qui e sempre in questo reparto prenderà un altro forte giocatore, che andrà a sostituire Skriniar. Nel suo viaggio inglese Ausilio ha chiesto il prestito di Koulibaly ma l’Inter pensa anche a Chalobah. Le parti si aggiorneranno ancora. I nerazzurri spingono forte anche per il rinnovo del prestito di Lukaku, che vorrebbe vivere ancora un’altra stagione a Milano. Anche qui si aspetta nel caso il via libera di Pochettino.

