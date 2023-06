Calciomercato, Liverpool su Osimhen: contatti con l’agente

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen sarebbe anche nel mirino del Liverpool.

Victor Osimhen avrebbe suscitato l’interesse del Liverpool. Secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbero stati i primi contatti tra il club ed il suo agente.

Di seguito quanto si legge sul quotidiano:

“Da un punto di vista tecnico non c’è dubbio che le caratteristiche di Osimhen, fortissimo di testa, e capace di dare profondità con i suoi movimenti, piacciano molto al tedesco che della verticalità e dell’aggressione alta ha fatto un credo. Klopp cerca un attaccante che faccia la differenza per aprire un nuovo ciclo e il club cercherà di accontentarlo. Ci sono stati i primi sondaggi con l’agente del giocatore africano. Roberto Calenda, da parte sua, ha un dialogo aperto col presidente De Laurentiis, che vorrebbe prolungare il contratto col suo cannoniere. Un discorso che al momento, visto il susseguirsi di offerte, verrà congelato, in sintonia. Il Liverpool sa qual è la valutazione data dal Napoli al giocatore, e prima di uscire allo scoperto vuole considerare tutti gli aspetti.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli: si cerca in Turchia il possibile vice Di Lorenzo

Totti su Garcia: “È l’allenatore giusto per una piazza come Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 26 Giugno 2023 a cura di Artemis