Napoli-Danso, l’entourage del giocatore avrebbe rifiutato l’offerta

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma l’entourage del difensore Kevin Danso avrebbe rifiutato l’offerta del Napoli.

Tra i difensori che il Napoli starebbe valutando in caso Kim Min-Jae dovesse andar vi ci sarebbe anche Kevin Danso. Tuttavia il quotidiano Il Roma ha riportato un retroscena sulla vicenda, cioè lo staff del difensore avrebbe rifiutato l’offerta del club azzurro.

“Se era in cima alla lista fino a pochi giorni fa non può destare (improvvisamente) alcuna perplessità. Il Napoli vuole sempre Kevin Danso del Rennes, ma ha ricevuto un “no grazie” dall’entourage del difensore. Rudi Garcia aveva molto apprezzato il nome del possibile sostituto di Kim, ma i primi approcci di Micheli e Mantovani sono andati male. Stanno aspettando il Lipsia. I tedeschi sono in trattativa per cedere il croato Gvardiol al Manchester City, e avrebbero individuato proprio in Danso il sostituto. Il giocatore sarebbe molto interessato, e non a caso non aspetta altro che una chiamata. Condizioni che non sono compatibili con la linea del Napoli, che cerca giocatori molto interessati al trasferimento in azzurro.”

