Calciomercato: Manolas vuole l’Olympiakos, può partire a gennaio

L’ex difensore della Roma pare aver deciso il suo futuro

Kostas Manolas vuole l’Olympiakos, a riferirlo è l’esperto di mercato Ciro Venerato nel suo intervento a “Domenica Sportiva”, trasmissione in onda su Rai Due. Stando alle parole dell’esperto il club greco vuole il ritorno in patria del difensore del Napoli. Il giocatore dal canto suo starebbe addirittura insistendo con la dirigenza azzurra per lasciarlo partire già nella finestra invernale di mercato.

