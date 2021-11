Napoli-Lazio: i quotidiani elogiano Dries Mertens

Dopo la fantastica prestazione i quotidiani premiano “Ciro” con voti altissimi

Il Napoli batte la Lazio di Maurizio Sarri nella serata di commemorazione di Diego Armando Maradona. Gli azzurri hanno disputato forse la loro migliore partita della stagione e tutti giocatori in campo hanno dato il loro contributo. Il migliore però, secondo i quotidiani è Dries Mertens, che si lascia alle spalle le difficoltà dopo l’operazione alla spalla e trona ad essere decisivo con una fantastica doppietta.

Gazzetta dello Sport, voto 9 : “Difficile scegliere il gol più bello, Ciro ricorda a Sarri quanto è stato bravo a tramutarlo in centravanti. Brillante anche nel pressing alto. Ha pure il merito di ridare agli azzurri gioia e divertimento in un periodo delicato“.

Corriere dello Sport, voto 9: “Imprendibile tra le linee, come si vede nell’azione del primo gol che costruisce allargando il gioco su Lozano e cercando di andare a concludere. Onora la memoria di Maradona con una doppietta da urlo: fa scivolare Acerbi, mette a terra Patric con un dribbling e infila Reina. Il pallonetto per il 3-0 è una poesia balistica alla Dieguito per intuizione, esecuzione e traiettoria. Esce con la standing ovation: tutti in piedi per Dries”.

Tuttosport, voto 8: “Sembra illuminato da Maradona. Con due gol superlativi dimostra ancora di essere l’attaccante sensazionale che il calcio ha ammirato per anni”.

