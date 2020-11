Calciomercato, Milik: ipotesi scambio con l’Inter, Conte lo vuole come vice Lukaku

Si riapre un’altra pista per il trasferimento di Milik

Arkadiusz Milik è ormai da tempo già un ex, il polacco è un separato in casa e il suo addio è solo una questione di tempo. Calciomercato.com riporta di un’altra possibile destinazione per l’attaccante, con Antonio Conte che lo vorrebbe come vice Lukaku, inserendo anche uno scambio che farebbe comodo al Napoli.

Ecco quanto riporta il sito:

“Uno spiraglio all’orizzonte e un asse che si riscalda e che potrebbe risolvere in un colpo solo un problema sia per l’Inter che per il Napoli. Tutto ruota attorno ad Arkadiusz Milik, attualmente fuori rosa alla corte di Gennaro Gattuso dopo il rifiuto all’ultima proposta di rinnovo per un contratto che oggi resta in scadenza a fine stagione, il 30 giugno 2021. Il club nerazzurro è alla ricerca di un vice-Lukaku e l’attaccante polacco potrebbe rappresentare quell’occasione che i dirigenti stanno cercando da tempo per accontentare le richieste, che in realtà perdurano già da oltre un anno, dell’allenatore Antonio Conte e che sono state evidenziate dallo stop muscolare di questi giorni della punta belga.

C’è però di più perché Inter e Napoli possono imbastire un’operazione win win a impatto zero per entrambi i bilanci. L’Inter potrebbe infatti fare una valutazione del cartellino di Milik pari al costo che il Napoli è disposto a sborsare per il prestito oneroso con diritto di riscatto di Matias Vecino. I due club, infatti, avevano trovato un principio di accordo su questa formula già in estate, ma le condizioni del ginocchio del centrocampista uruguaiano hanno spento sul nascere la trattativa. Oggi però Vecino sta meglio ed entro gennaio sarà a pieno regime dando a De Laurentiis e Giuntoli le garanzie che mancavano in estate. L’operazione Milik, inoltre toglierebbe al Napoli un enorme problema di gestione e lo scambio, a conti fatti, farebbe felici tutti”.

