Calciomercato Napoli, ci sono quattro club interessati a Gaetano

Calciomercato Napoli, Gianluca Gaetano sarebbe nel mirino di ben quattro club italiani.

Il futuro di Gianluca Gaetano è ancora tutto da scrivere. L’attaccante classe 2000 potrebbe tornare a vestire la maglia del Napoli, ma Spalletti non avrebbe ancora deciso definitivamente. Intanto gli altri club non restano a guardare: alcuni di essi sarebbero pronti ad averlo in squadra.

Dal quotidiano si legge:

“Gianluca Gaetano, impegnato con la Nazionale Under 21, sarà valutato durante i ritiri. Spalletti lo osserverà con attenzione e, in relazione anche alle eventuali uscite, si capirà anche quanto spazio potrebbe riuscire a strappare. Se il Napoli dovesse decidere per un prestito, ci sono già quattro società pronte: il Torino e il Sassuolo in serie A, il Parma e il Genoa in B”.

