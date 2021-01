Calciomercato – Napoli e Roma sono entrambi interessati a Tavares

L’interesse del Napoli per Nuno Tavares è ormai noto. Il terzino del Benfica, però, piace anche ad altri club tra cui la Roma.

Nuno Tavares, terzino del Benfica classe 2000, è stato accostato al mercato estivo del Napoli nell’ultimo periodo. Ciononostante il Napoli non è l’unico club interessato all’acquisto del giocatore. All’estero Tavares sarebbe corteggiato dal Manchester United, mentre secondo il quotidiano La Gazzetta dello Sport, in Italia il giocatore piace anche alla Roma.

Ecco le parole del quotidiano:

“Ingorgo tra gli scout italiani che hanno messo sui loro taccuini positive recensioni sul giocatore, un mancino del 2000 che può interessare per l’estate. È stato proprio Tiago Pinto, neo general manager giallorosso ed ex Benfica, a sostenere la candidatura di Tavares. Siamo solo all’inizio di una potenziale sfida tra Roma e Napoli, pronte a bussare alla bottega notoriamente cara del club con sede a Lisbona. Il costo non è inferiore ai 7-8 milioni di euro”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Adani sulla Juve: “La peggior performance degli ultimi 9 anni e mezzo”

Juventus-Napoli, Insigne in conferenza: “Non dobbiam aver timore, daremo tutti per i tifosi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola, iscrizioni online: oltre 1mln domande già inoltrate