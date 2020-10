Calciomercato – Napoli, Emerson Palmieri primo obiettivo del mercato di gennaio

Calciomercato – Emerson Palmieri vuole girare pagina e lasciare il Chelsea

Calciomercato – Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea, è sempre nel mirino del Napoli. L’ex giocatore della Roma, infatti, cerca una via d’uscita dal club inglese in vista del mercato di gennaio. Trattato anche da Juventus e Inter, il difensore brasiliano piace molto al Napoli e, secondo quanto riportato dalla redazione di Rai Sport, il ds partenopeo Giuntoli è già al lavoro per acquistare il suo cartellino nella sessione invernale di calciomercato.

