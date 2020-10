Mertens in conferenza: “Vogliamo provarci. Con Osimhen è cambiato il mio gioco”

Mertens in conferenza stampa

Notizie Calcio – Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato in conferenza stampa accanto al tecnico Gennaro Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Guardiamo l’esempio dell’Inter per come ha fatto l’anno scorso andando in finale dell’Europa League. Vogliamo provarci perchè abbiamo un grande gruppo. Napoli più competitivo? Sì e no, non dimentichiamo che abbiamo perso calciatori importanti anche se ne sono arrivati altri. Più passa il tempo e più diventiamo forti. Stiamo lavorando bene in allenamento e stiamo crescendo. Sto bene con la spalla. Osimhen? Con lui è cambiato tanto il mio modo di giocare, con lui abbiamo più profondità e l’abbiamo visto contro l’Atalanta. Lui mi tiene la difesa lontana, poi giocando più dietro tocco più palle. Hanno giocatori forti, giovani, con un grande futuro. Mi auguro riusciamo a far bene domani. Adesso arriviamo in area avversaria con più giocatori rispetto all’anno scorso. Quando giocavo come prima punta non attaccavo sempre lo spazio, ma venivo a giocare ogni palla. Ora i miei colleghi portano via la difesa ed ora gioco più palloni”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Prof. Mirone: “Tamponi Napoli negativi, Zielinski ed Elmas ancora positivi.Con l’Az partita a rischio contagio”

Gattuso in conferenza: “Girone difficile, faremo il massimo. Poco turnover, Insigne ha recuperato”

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bolivia: scrutinio ufficiale prova ampia vittoria di Arce