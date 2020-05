Calciomercato Napoli, Everton vuole vestire di azzurro

Everton vuole il Napoli. Si parla del brasiliano nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di carpire la volontà del diretto interessato ad un eventuale trasferimento in azzurro nella prossima sessione del calciomercato.

Il quotidiano sottolinea come le parole del presidente del Gremio abbiano palesato la richiesta per l’esterno offensivo, per il quale serviranno una trentina di milioni. “Valutazione che il Napoli ritiene fuori mercato e che avrà bisogno, quando matureranno eventualmente le condizioni, per riflessioni e taglio” aggiunge il Corriere.

