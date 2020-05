Coronavirus, Gallera: “0 decessi in Lombardia? Guardiamo questo dato con prudenza”

Il dato di zero decessi in Lombardia diffuso ieri “guardiamolo con prudenza: è successo all’inizio di ogni mese che arrivano anche un centinaio di decessi legati alle anagrafi dei Comuni che non vengono aggiornate quotidianamente”.

Ieri “dai nostri ospedali” è arrivato “il dato che segnalava nessun decesso, ma era domenica ma non vorrei oggi essere euforico su un dato che sarebbe significativo” ma registrare poi “una forte smentita”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, a Mattino Cinque.