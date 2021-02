Calciomercato – Napoli, fari puntati sul portoghese Guedes

Calciomercato – Napoli, fari puntati sul portoghese ex PSG Gonçalo Guedes

Tra alti e bassi in campionato ed in Europa, la società partenopea non perde d’occhio il mercato. Secondo Fichajes.net, il Napoli è sulle tracce di Gonçalo Guedes, in uscita dal Valencia. Il portoghese, ala sinistra ed ex attaccante del PSG, è valutato circa 15 milioni di euro.

