Recupero Juventus-Napoli: la partita potrebbe esser giocata a marzo. Lo scenario

La gara tra Juventus e Napoli, rinviata dopo lo stop alla squadra partenopea da parte dell’ASL Napoli 1, potrebbe essere recuperata a marzo

Juventus e Napoli, dopo il rinvio dello scorso ottobre dopo lo stop alla squadra azzurra da parte dell’Asl Napoli 1, attendono ancora di poter disputare il recupero del match a Torino. L’incontro si potrebbe recuperare il 17 marzo, ma solamente in un caso.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, qualora il Napoli uscisse dall’Europa League (deve rimontare il 2 a 0 dell’andata contro il Granada) non disputerebbe gli ottavi in programma proprio il 17 marzo. In tale caso in quella settimana il club azzurro sarebbe libero e la partita, rinviata 5 mesi fa, potrebbe esser disputata.

