Corriere del Mezzogiorno – Ultimatum al Napoli per Veiga: il Celta non intende più aspettare.

L’edizione odierna del quotidiano torna a parlare dell’affare Gabri Veiga. Il giocatore, corteggiato da Chelsea, Arsenal, Liverpool e Paris Saint Germain, è finito tra le braccia del Napoli. Un’occasione ghiotta per il club di De Laurentiis, che però negli ultimi giorni non riesce a trovare la quadra per la fumata bianca definitiva. Inoltre: “Il Celta spera di sciogliere la matassa quanto prima possibile, ha concesso 48 ore di tempo al Napoli per definire l’affare”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Due azzurri in uscita, quasi fatta per la cessione di Gaetano all’Empoli

Juve non molla Lukaku, Vlahovic è ancora cedibile: le mosse di Giuntoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Costanza Caracciolo: «Mi sono innamorata di Vieri, una sera a Roma, sullo scooter…»