Calciomercato Napoli, Gattuso preferisce Rashica e Boga

Il Napoli è sempre alla ricerca di possibili esterni d’attacco da inserire nella rosa di Rino Gattuso per la prossima stagione. Secondo quando riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, Jeremy Boga e Milot Rashica sono i due preferiti da Giuntoli e Gattuso, anche se non possono essere trascurati sia Under che Everton.

Su Boga, tra l’altro, vanno registrate le parole di chiusura pronunciate da Giovanni Carnevali, che ha dichiarato incedibile l’esterno del Sassuolo. Dunque potrebbe esserci il pressing su Rashica del Werder Brema, che ieri si è salvato nei playoff retrocessione e rimarrà in Bundesliga. Difficile comunque pensare il ragazzo decida di rimanere, con anche Lipsia e Liverpool alla finestra per prenderlo.

