Napoli, parla Carnevali: “Boga non lo vendiamo”

“Boga quanto vale? Non mi pongo un problema di cifre per il semplice fatto che non vogliamo venderlo. Lo dichiaro ufficialmente incedibile”. Questa la posizione netta di Giovanni Carnevalin, amministratore delegato del Sassuolo, sull’esterno che piace tanto anche al Napoli. Carnevali ha così risposto ad alcune domande del Corriere dello Sport.

Vi hanno già chiesto Boga? “Ce l’hanno chiesto, in Italia e fuori. Ho risposto che per la prossima stagione rimarrà al Sassuolo”.

Il Napoli ha fatto un’offerta concreta? “Con De Laurentiis il rapporto è eccellente. Sono interessati ma non abbiamo mai parlato di soldi”.

