Napoli, addio Dimaro: ritiro a Castel di Sangro, il comunicato della Regione Abruzzo

Il prossimo ritiro del Napoli si svolgerà a Castel di Sangro. Dopo le notizie dei giorni scorsi arriva anche il comunicato diffuso dalla Regione Abruzzo che chiarisce alcuni termini dell’accordo.

“Su proposta degli assessori Mauro Febbo e Guido Quintino Liris, la giunta della Regione Abruzzo ha approvato un importante provvedimento che prevede un contratto di partnership istituzionale tra la Società Sportiva Calcio Napoli e la Regione Abruzzo. L’accordo produce importanti ricadute produttive e turistiche sul territorio regionale e su tutto il comprensorio di Castel di Sangro, Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo e aree limitrofe.

Sin dal mese di agosto di quest’anno la SSC Napoli potrà organizzare i ritiri estivi precampionato della prima squadra in Abruzzo. L’accordo riguarda gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 La giunta ha approvato la convenzione ed ha dato mandato al presidente Marsilio di sottoscrivere l’intesa con la SSC Napoli, in qualità di rappresentante legale dell’Ente. In un momento così delicato, a seguito della pandemia è considerata un’occasione unica per la promozione turistica regionale e per accrescere lo sviluppo economico, lungimirante perché in grado di generare anche nei prossimi anni, un indotto stabile e durevole”.

